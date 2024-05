Telese Terme, deposito di un bar distrutto da un rogo [VIDEO]

Rogo facilitato dal materiale ligneo utilizzato per la parte strutturale e le fasce isolanti, rispettivamente travi lignee e lastre in sughero, per un deposito rialzato di un bar nel centro di Telese Terme. Le fiamme sono divampate nella notte e sul posto sono accorsi per spegnerle i Vigili del Fuoco con un mezzo autobotte. A dare l’allarme e favorire l’intervento dei caschi rossi dei residenti in zona, allarmati dal bagliore sinistro dell’incendio occorso poco dopo la mezzanotte.

