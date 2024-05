Scoppia la polemica per quanto accaduto lungo Viale Europa. La pavimentazione all’ingresso storico del Parco Termale è messa in discussione dopo nemmeno un mese dalla conclusione dell’intervento di riqualificazione dell’intera area.

I blocchi predisposti in sostituzione dell’asfalto si sono in gran parte sollevati creando non pochi disagi a pedoni e autovetture, ma soprattutto innescando il durissimo attacco della compagine di opposizione che con il suo capogruppo Nicola Di Santo ha, con una nota, criticato la gestione dell’intervento compiuto alcune settimane fa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia