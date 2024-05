Martedì 4 giugno alle ore 10:00 la cerimonia d’inaugurazione della riattata Scuola Infanzia Cretarossa con adeguamento antincendio e adeguamento energetico oltre che sismico, come pianificato da progetto tecnico finanziato con fondi Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, anche la messa in sicurezza del tetto (elemento questo emerso in corso d’opera e che ha dilatato tempi consegna inizialmente previsti già a gennaio di quest’anno).

