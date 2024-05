Ieri presso la Sala delle Fabbriche Riunite, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha dialogato con la professoressa Raffaella Docimo, candidata di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, e con il promotore dell’iniziativa Pasquale Viespoli, per l’Associazione Mezzogiorno Nazionale, riguardo al valore del territorio nella sua dimensione europea.

Durante l’incontro, Viespoli ha sottolineato come quest’evento sia stato l’occasione ideale per evidenziare la necessità di ricucire il rapporto tra il cittadino, la cultura e la politica. È solo partendo dal territorio che si può recuperare questa legittimazione, rispettandone e valorizzandone la tradizione e la storia.

