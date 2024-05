Matteotti: Serracchiani, ‘Meloni? Finalmente parole chiare’

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Finalmente, era importante che venisse detto con questa chiarezza da parte della presidente del Consiglio”. Così Debora Serracchiani del Pd, lasciando Montecitorio, commenta le parole della premier Giorgia Meloni su Giacomo Matteotti il cui ricordo, aggiunge, “è fondamentale per tutta la nostra democrazia e Repubblica e non solo per una parte, tutte le istituzioni devono essere coinvolte e partecipe ricordando che quello fu un omicidio di chiara matrice fascista”.

Quanto al premierato, Serracchiani osserva: “Noi abbiamo una Costituzione che ha una matrice antifascista e una separazione di poteri con pesi e contrappesi e la garanzia del presidente della Repubblica. Il premierato smonta tutto questo e parlare di Matteotti mi fa pensare al premierato in modo negativo”.