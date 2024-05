Matteotti: Bonelli, ‘magistrale interpretazione Preziosi davanti a freddezza La Russa’

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Bisogna diffidare di chi sostiene che il fascismo appartenga al passato, che poi sono gli stessi che hanno cominciato a svuotare il Parlamento dai suoi ruoli essenziali della funzione legislativa e di controllo”. Così Angelo Bonelli di Avs.

“I nostri complimenti per la magistrale lettura di Alessandro Preziosi di una parte dell’ultimo discorso di Giacomo Matteotti dallo scranno del deputato socialista, ucciso dal regime fascista e che da oggi non sará piú occupato da nessuno, dopo la proposta dell’onorevole Devis Dori, che da inizio legislatura siede sullo scranno che fu di Matteotti”.

“Preoccupa la freddezza del presidente del Senato La Russa di fronte agli applausi dell’aula rivolti a Preziosi per il discorso di Giacomo Matteotti. Ma da chi conserva orgogliosamente il busto di Mussolini a casa non possiamo meravigliarci che cambi”.