Roma, 30 mag (Adnkronos) – “Io vado lì, ci metto la faccia e anche il resto. Quello che colpisce è che non si parla per niente di Europa: la scenetta Meloni-De Luca, Schlein che prende il traghetto, Conte che vuole la pace del mondo come miss Italia ma non è bello come miss Italia. Io penso che si debba parlare di Europa e se le cose andranno bene, e andranno bene, noi ci saremo”. Lo ha detto Matteo Renzi in collegamento con Confedilizia.