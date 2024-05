Europee: Calenda, ‘confronto Schlein e Meloni su ‘str…’, questo è il livello’

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Dunque siamo arrivati al confronto tra Meloni e Schlein su ‘è più grave lo str… usato da Meloni o quello usato da De Luca’. Non credo che nella storia, pur colorita, del bipolarismo si sia mai arrivati a cotanto livello programmatico e culturale. Del resto non è che ci sia molto di cui discutere sull’Europa e in fondo basta convincere gli elettori a premere il tasto rosso o il tasto nero e a far fuggire chiunque non si riconosca in una delle due curve”. Così Carlo Calenda su twitter.