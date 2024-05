Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Calenda è in crisi. E quindi attacca Renzi. Non abbiamo nulla da dirgli: ha scelto di distruggere il Terzo polo e come dice Emma Bonino sta buttando via tanti voti europeisti”. Lo scrive su X Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva. “Quanto al processo degli Stati Uniti d’Europa è un progetto che durerà anni. Noi siamo un progetto politico, non un cognome sul simbolo”, conclude.