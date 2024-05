“Chi abbia operato tali modifiche, in aperta violazione del deliberato consiliare, non è dato sapere, ma si tratta di aspetti anche a nostro parere rilevanti”. Così, la consigliera Giovanna Megna a valle del suo intervento in consiglio, finalizzato ad evidenziare le difformità e le omissioni tra l’accordo di programma deliberato un anno fa, ad oggetto il campo da golf, e quello sottoposto per la ratifica. Anomalie riconosciute dalla maggioranza.

