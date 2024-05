La fiducia è rimasta intatta, per nulla scalfita dal ko rimediato all’andata che fa pendere la bilancia della qualificazione a favore della Carrarese. I tifosi giallorossi non smettono di crederci e lo dimostrano le file registrate ai botteghini e nelle rivendite cittadine nel momento in cui è stato dato il via libera all’inizio della prevendita per il match di ritorno in programma domenica alle 21 al ‘Vigorito’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia