Il fiato corto, le energie in riserva, le gambe che non spingono come vorremmo. In poche istantanee riassunto il secondo tempo dello “Stadio dei Marmi” in cui la Carrarese è riuscita a correre più di ogni giallorosso, trovando il vantaggio e sfiorando anche il bis. Del Benevento neanche l’ombra in zona offensiva, complice un ritmo perso di vista totalmente dopo l’intervallo che ha visto colare a picco l’intensità giallorossa, divorata dalla voglia degli apuani di consolidare il risultato davanti al proprio pubblico.

