Violenta grandinata nel telesino, danni ingenti ai vigneti: verrà chiesto stato di calamità

Pioggia e grandine nel telesino ieri nel primo pomeriggio e danni molto pesanti nei terreni vitati, con grappoli neoformati distrutti dalla precipitazione atmosferica.

Grandine che ha reso difficile la già non semplice situazione del traffico anche in condizioni normali nel territorio. “Abbiamo avviato una ricognizione per verificare i danni causati ai vitigni dalla violenta grandinata che nel primo pomeriggio si è abbattuta su Castelvenere per poi richiedere alla Regione Campania il riconoscimento dello stato di calamità naturale”, così il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.

