Tennis: Goffin, ‘spettatore mi ha sputato addosso gomma da masticare, Roland Garros come calcio’

Parigi, 29 mag. (Adnkronos) – Brutto episodio accaduto al belga David Goffin al Roland Garros. Il giocatore ha affermato che uno spettatore gli ha sputato addosso una gomma da masticare durante la sua partita contro il giocatore di casa Giovanni Mpetshi Perricard. L’ex numero sette del mondo, che ha vinto in cinque set su un campo 14 affollato e chiassoso, ha detto che teme che il pubblico del tennis stia diventando sempre più simile agli hooligan del calcio. “Chiaramente è esagerato, è una mancanza di rispetto totale. È davvero troppo. Sta diventando calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligan e ci saranno risse sugli spalti. Comincia a diventare ridicolo. Alcune persone sono lì più per creare problemi che per creare un’atmosfera. Qualcuno mi ha sputato addosso una gomma da masticare. Stava diventando complicato. Ecco perché volevo restare calmo. Se avessi cominciato ad arrabbiarmi per questo, avrebbe potuto destabilizzarmi”.

I dirigenti del Roland Garros hanno rilasciato una dichiarazione invitando gli spettatori a comportarsi bene. “Il pubblico è incredibilmente entusiasta, soprattutto sui campi esterni”, hanno detto. “Tuttavia, devono ovviamente mostrare pieno rispetto verso tutti i giocatori mentre lo fanno. Sebbene sia naturale che i tifosi condividano il loro entusiasmo e tifino per i loro favoriti, ciò non deve in nessun caso andare contro i valori del tennis o la considerazione per i giocatori”. Goffin giocherà giovedì al secondo turno, contro la quarta testa di serie, Alexander Zverev.