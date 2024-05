Lungo la strada statale 87 “Sannitica”, Anas ha ultimato l’intervento di manutenzione programmata in corrispondenza del viadotto al km 88,900, tra i territori di Campolattaro e Fragneto Monforte, nel beneventano.

Le attività principali – per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro – sono consistite in alcuni risanamenti e ripristini corticali di spalle e travi del viadotto, oltre che nella sostituzione dei cordoli e delle barriere stradali, nel rifacimento della pavimentazione e dei relativi giunti di dilatazione.

