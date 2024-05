Scommesse effettuate presso soggetti e piattaforme non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi a incontri ufficiali organizzati dalla Figc e a canouibati du calcio professionistici stranieri: questa l’accusa che ha portato al deferimento per Christian Pastina, Gaetano Letizia, Enrico Brignola e Francesco Forte. Il procuratore Chiné li ha deferiti al Tribunale federale Nazionale per la violazione dell’articolo 4, comma 1 e dell’articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver effettuato puntate su partite delle stagioni 2021/22 e 2022/23.

