Mo: Unrwa ‘gruppo terroristico’, primo sì del parlamento israeliano

Tel Aviv, 29 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il parlamento israeliano ha dato la prima approvazione a un disegno di legge per dichiarare l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) un “gruppo terroristico”. Tuttavia, secondo i media israeliani, è molto probabile che la coalizione di governo finirà per accantonare il progetto prima della sua approvazione definitiva, il che riduce le possibilità che il testo – presentato dalla deputata Yulia Malinovsky, dell’opposizione Yisrael Beitenu, e sostenuta dalla coalizione di governo guidata da Benjamin Netanyahu – venga promulgato.

La Malinovsky ha recentemente sostenuto, in un’intervista al media israeliano Jns, che l’approvazione del testo porterebbe alla fine di qualsiasi collaborazione fra l’agenzia e le autorità israeliane, dal momento che “questa organizzazione collabora con Hamas da anni”.

Malinovsky ha inoltre dichiarato che l’Unrwa “ha partecipato attivamente all’uccisione, al rapimento e allo stupro di cittadini israeliani” durante gli attacchi del 7 ottobre.