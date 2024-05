Obiettivo non dichiarato ma evidente far levare la voce dell’amministrazione. Che non può derubricare al solo aspetto tecnico e procedurale le anomalie registrate nell’espletamento della gara Malies ed Orsoline. Unanime l’iniziativa dei gruppi di opposizione, che hanno invitato il vice sindaco Francesco De Pierro, nella sua qualità di assessore alla Legalità, Trasparenza e Anticorruzione del Comune di Benevento, ad intervenire.

