Il primo round va alla Carrarese. Il Benevento stecca allo Stadio dei Marmi, perde 1-0 ed è costretto a chinare il capo al termine di novanta minuti in cui sono stati condensati tutti i mali della stagione, a cominciare dalla scarsa incisività dell’attacco. Perché la Strega fa poco, molto poco per segnare, eccezion fatta per qualche opportunità creata nella prima frazione. Nella ripresa, invece, si è vista una squadra contratta, timida e senza idee, evidentemente perché il serbatoio delle energie si è progressivamente esaurito. Decide la rete di Finotto che condanna il Benevento alla sconfitta: ora per non perdere il treno della finale, i sanniti dovranno vincere per portare la gara almeno ai supplementari, mentre serviranno due gol di scarto per chiudere i discorsi nei tempi regolamentari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia