Giustizia: Meloni, ‘cose che non funzionano vanno cambiate, non abbiamo paura’

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Quella della giustizia “è una riforma giusta, necessaria, storica. E si aggiunge alle altre riforme che questo governo ha già varato, come la riforma del fisco e la riforma istituzionale. Continueremo così, perché in questa Nazione le cose che non funzionano bene vanno cambiate. E più cercheremo di cambiarle più le forze della conservazione si muoveranno contro di noi. Ma non abbiamo paura, siamo qui per fare quello che va fatto e alla fine di questo lavoro saranno i cittadini a giudicarci”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sui canali social postato al temine del Cdm che ha dato disco verde alla riforma della giustizia.