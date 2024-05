Europee: Tajani, ‘Italia fuori da Ue? Come giocare in terza categoria contro club di A’

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Quanto sarebbe pericolosa una possibile uscita dell’Italia dall’Unione europea? Sarebbe un disastro. Come potrebbero 60 milioni di italiani competere con i miliardi di abitanti di Cina, India e Africa, poi ci mettiamo la Russia e gli Stati Uniti. Noi con 60 milioni di abitanti saremmo insomma come una squadra di Terza categoria che va a giocare contro una squadra di serie A”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nell’intervista a ‘PolitiGame’, il format di Skuola.net in vista delle elezioni europee, realizzato in collaborazione con Binario F.