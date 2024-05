Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Questo è l’unico vero contenuto dalla campagna elettorale: che Meloni sta dicendo agli italiani che ‘la verità ve la diciamo dopo’. Solo dopo il voto si vedranno i tagli” che il governo “metterà in campo a partire da quelli ai comuni. “Tagli che si ripercuoteranno su territori già in difficoltà, realtà che senza un sostegno pubblico non ce la fanno”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7, in collegamento dalla Sardegna alla tappa 102 della campagna elettorale.