Europee: Picierno (Pd), ‘crisi democrazie dovuta a riduzione ceto medio’

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Serve una nuova politica industriale europea e occorrono risorse finanziarie che la sostengano. In quest’ottica sono convinta che sia necessario sostenere l’idea di un fondo sovrano europeo. Oggi bisogna ricostituire il valore del lavoro e in particolare per quanto riguarda il ceto medio e la sua contrazione in tutta Europa”. Lo ha detto Pina Picierno, intervenendo al convegno della Cisò ‘Insieme per un’ Europa nuova’.

“Perché le conseguenze dell’aumento delle diseguaglianze si abbattono in anzitutto proprio sul ceto medio. Si tratta di una riduzione del reddito, ma anche di inquietudine sociale diffusa che si tramuta in avversità ai cambiamenti e alle trasformazioni. Gran parte della crisi delle democrazie è dovuta alla perdita di funzione del ceto medio”.

