Il colpo di testa di Finotto consegna al Benevento la prima sconfitta della sua corsa playoff, nella gara più complicata del suo percorso. Un’incornata che regala un vantaggio importante alla Carrarese in vista del match di ritorno: al “Vigorito” servirà un successo giallorosso con almeno due gol di scarto per ipotecare l’accesso in finale.

Prestazione sottotono della squadra di Auteri, uscita di scena nella ripresa senza riuscire a consegnare al suo match la giusta reazione dopo lo svantaggio.

