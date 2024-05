Scene davvero sui generis ad agitare le nottate caudine. Un 30enne di Montesarchio, in particolare, è finito in manette in quanto ritenuto responsabile di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze irreparabili. I fatti. Due ragazze, una di Bonea e di Bucciano, di ritorno a casa dopo una serata trascorsa in compagnia, fanno per riprendere l’automobile quando si vedono chiedere un passaggio dall’uomo in questione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia