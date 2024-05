“Per il servizio 118 c’è la criticità per un numero ridotto di medici. A giugno si proseguirà come fino ad oggi tranne che per i turni notturni con medico a San Giorgio del Sannio, ma da luglio non sarà più possibile. Ma noi garantiremo e daremo qualcosa in più non in meno e bisogna stare tranquilli. Non si deve parlare di ambulanze demedicalizzate ma di ambulanze con il supporto di auto mediche. Daremo in più e non in meno”.

La riflessione del direttore generale Asl Gennaro Volpe a margine dell’iniziativa presentazione della Rete Salute con le scuole e delle numerose iniziative implementate quest’anno, per fare prevenzione e diffondere la cultura della salute e le buone prassi salute con circa 140 docenti formati e circa 2.500 studenti coinvolti andando oltre il target regionale. Molteplici iniziative come sull’educazione alimentare; sulla conoscenza del corpo umano e del sistema muscolo scheletrico; su animali portatori di salute in termini psicologici e tanto altro ancora descritte da Maria Antonietta Menechella, del Dipartimento Prevenzione.

