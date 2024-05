Strage Brescia: Mattarella, ‘oggi Repubblica è Piazza della Loggia’

Brescia, 28 mag. (Adnkronos) – “Oggi la Repubblica italiana è Brescia, è Piazza della Loggia, è questo teatro, con la presenza e il coinvolgimento di tante persone. Tra loro giovani e giovanissimi, con la volontà di prendere parte a questa commemorazione, di rendere testimonianza e di stringersi attorno alla città, che avverte tuttora il trauma e la ferita di quel tragico, barbaro atto di terrorismo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 50esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia.

“Le immagini che abbiamo appena visto -ha ricordato il Capo dello Stato- ci hanno ricondotto a quei momenti oscuri e tristi, ci hanno fatto rivivere lo sbigottimento, il dolore, il terrore che attraversarono l’intera Italia per quella strage. Il boato dell’esplosione, il fumo, il sangue, le sirene delle ambulanze, la concitazione dei primi soccorsi, le urla e il pianto dei feriti, il lutto e la sofferenza –indicibile- dei familiari. Uno scenario raccapricciante e perenne per chi -ed erano molti- ne fu diretto spettatore”.

“Tutti gli italiani che, nel 1974, erano cittadini consapevoli ricordano, in maniera indelebile, quella orribile giornata, a partire dalle prime, incerte notizie della mattina. Fino alla drammatica conferma, alla diffusione dei particolari e alla straziante contabilità delle vittime”.