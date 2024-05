Caivano: Atreju rilancia clip Meloni-De Luca, ‘Giorgia insegnaci la vita’

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Giorgia, insegnaci la vita”. Gli account social di Atreju, la manifestazione politica giovanile di Fratelli d’Italia, rilanciano così il video del ‘saluto’ a Caivano tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore campano Vincenzo De Luca. “Presidente De Luca… la stronza della Meloni, come sta?”, dice Meloni all’esponente del Partito democratico, rispolverando lo stesso epiteto usato da De Luca nei suoi confronti in un fuorionda in Transatlantico alla Camera, qualche mese fa. La clip sta facendo il giro di tv e web e attualmente è tra i trending topic di Twitter.