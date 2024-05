Ucraina: raid russi uccidono 7 persone e ne feriscono 15 nell’ultimo giorno

Kiev, 27 mag. (Adnkronos) – Gli attacchi russi di ieri contro l’Ucraina hanno ucciso sette persone e ne hanno ferite almeno 15. Lo hanno riferito i funzionari regionali delle oblast colpite dai raid di Mosca. Nella regione di Kharkiv, un attacco aereo russo contro Bohuslavka, nel distretto di Izium, ha ucciso una donna, ha detto il governatore Oleh Syniehubov. Altre due donne, un uomo e due ragazzi di 13 e 9 anni sono rimasti feriti. Secondo il rapporto del governatore, una persona è stata uccisa e tre ferite in altre zone della regione.

Nell’oblast di Dnipropetrovsk , una donna di 69 anni è rimasta ferita in un attacco russo contro Nikopol, ha detto il governatore Serhii Lysak. Gli attacchi russi contro l’oblast di Donetsk hanno ucciso due civili ad Antonivka, uno a Krasnohorivka, uno a Chasiv Yar e uno a Siversk, ha detto il governatore Vadym Filashkin. Un civile ad Antonivka, uno a Krasnohorivka e uno a Chasiv Yar sono rimasti feriti.

Gli attacchi contro l’oblast di Kherson hanno ferito tre persone, ha riferito il governatore Oleksandr Prokudin. Diversi edifici, compreso un punto di assistenza umanitaria, sono stati danneggiati. Anche le oblast di Chernihiv, Luhansk, Mykolaiv, Zaporizhzhia e Sumy sono state attaccate, ma non sono state riportate vittime.