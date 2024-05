Roma, 27 mag (Adnkronos) – Meloni “è passata nel giro di 24 ore dal ‘o la va o la spacca’ al ‘chi se ne frega dell’esito, io resto’. E’ allucinante la leggerezza con cui questa presidente del Consiglio scambia la Carta costituzionale con il suo destino personale. Anche per questo ci battiamo contro una riforma che indebolisce il Parlamento, il presidente della Repubblica e la democrazia”. Lo ha detto Elly Schlein, oggi in visita in Calabria, replicando a Giorgia Meloni sul premierato.