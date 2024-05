Nuovi raid predatori tra capoluogo e hinterland nel fine settimana. In città malviventi in azione in via Rosselli nel rione Pacevecchia in un caseggiato momentaneamente lasciato dal proprietario per svolgere delle incombenze. Ignoti hanno forzato un infisso e sono penetrati mettendo tutto sottosopra arraffando denaro e preziosi per poi darsi rapidamente alla fuga.

