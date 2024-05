Pietrelcina, folla di fedeli per l’inaugurazione della Via Crucis monumentale a Piana Romana

Con l’inaugurazione della Via Crucis a Piana Romana si è chiuso il cerchio delle opere pubbliche nel paese natale di Padre Pio. Dopo il taglio del nastro del Centro giovanile ubicato alle spalle della Parrocchia “Santa Maria degli Angeli”, il 25 maggio 137° anniversario della nascita di Padre Pio altra “gemma” a Piana Romana con l’inaugurazione della monumentale Via Crucis. Taglio del nastro da parte del Ministro provinciale dei cappuccini fr. Francesco Dileo. Le celebrazioni del 25 maggio si sono svolte nella contrada di Piana Romana, un luogo di grande significato per la storia del Santo di Pietrelcina: qui ricevette le prime stimmate. In occasione della festa, è stata inaugurata la monumentale Via Crucis, un’opera imponente realizzata dal Maestro G. Gioviniani.

