Non il costo mediano per pasto il fattore predominante nel giudicare un servizio di mensa scolastica, rilevando la qualità e la salubrità delle pietanze, ma è un fattore di rilievo senz’altro soprattutto nel contesto del potere di acquisto delle famiglie sotto stress per il carovita, in via di mitigazione ma comunque perdurante e ad ogni modo condizionata dall’impennata dei prezzi del 2022-2023 causa conseguenze tariffe energia dopo la guerra in Ucraina e la fine delle forniture metano a basso costo dalla Russia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia