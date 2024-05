Europee: Schlein, ‘domani diretta sullo Stretto, tanti progetti più urgenti di Ponte’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Siamo arrivati alla 94esima tappa di questo giro per l’Italia”. Così Elly Schlein nella sua ‘Nota di viaggio’ stasera dopo la giornata di campagna elettorale in Calabria. La segretaria del Pd torna sul tema dei redditi bassi e quindi sulla battaglia “per il salario minimo”, quella contro “la precarietà” aumentata dal decreto del governo Meloni “ma ci battiamo anche per una grande battaglia europea con il nostro candidato Schmit per abolire gli stage gratuiti”.

“Siamo stati a Napoli alla manifestazione della Cgil contro l’autonomia che è frutto di un cinico baratto per portare a casa il premierato che non esiste in nessuna parte del mondo” e che mina la democrazia “perchè non è democrazia votare il capo ogni 5 anni”.

In Calabria c’è stato modo “di toccare con mano l’assoluta mancanza di infrastrutture” mentre Meloni e Salvini pensano al Ponte sullo Stretto. “Domani attraverseremo lo Stretto con il traghetto e faremo una diretta per raccontarvi quanti altri progetti sarebbero più urgenti per i cittadini calabresi e siciliani”.