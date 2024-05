A sognare un posto al sole ne sono rimaste quattro. E tra queste c’è anche il Benevento che si è preso la semifinale al termine di una partita piena di ogni sentimento possibile: la speranza e la paura, la passione e la disillusione, l’orgoglio e soprattutto la gioia finale per un passaggio del turno sofferto quanto si vuole, ma che in ogni caso permette alla Strega di tenere ancora aperta la porta sulla promozione in Serie B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia