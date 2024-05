Lunedì scorso abbiamo parlato delle proposte delle quattro liste in corsa per le amministrative in materia di urbanistica, e citato i punti di maggiore attrito sul tema durante la precedente amministrazione. Tra questi, Piano urbanistico a parte, anche ricorsi al Tar promossi da privati contro alcune scelte adottate dal Comune.

In questo contesto va letta la recente sentenza dei giudici amministrativi su un ricorso presentato dai fratelli Mastromarino, legato a un progetto di nuova urbanizzazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia