Palermo: morte Onorato, moglie eurodeputata Donato e figlia ascoltate fino a tardi alla Mobile

Palermo, 26 mag. (Adnkronos) – Sono state ascoltate fino a tarda sera alla Squadra mobile di Palermo l’eurodeputata Francesca Donato e la figlia ventenne, Carolina Onorato, le due donne che hanno trovato il corpo senza vita di Angelo Onorato, marito della politica, in una bretella di viale Regione Siciliana a Palermo. L’imprenditore 55enne era atteso ieri per pranzo ma intorno alle 14.30 moglie e figlia, non avendo sue notizie né messaggi, hanno provato a rintracciarlo con il localizzatore dello smartphone trovando il corpo dell’uomo nella sua auto, una Range Rover scura, con la cintura ancora allacciata e una fascetta stretta al collo. Per il medico legale la morte sarebbe dovuta a soffocamento, ma non si sa al momento se è stato un omicidio o un suicidio. Il Procuratore aggiunto Ennio Petrigni, che coordina l’inchiesta, sta indagano e le ipotesi sono diverse.

Gli investigatori hanno chiesto a Francesca Donato e alla figlia Carolina quali sono stati gli ultimi movimenti della vittima, ma anche se c’erano stati problemi di recente. Sembra che l’uomo avesse confidato a qualche amico una preoccupazione economica. Francesca Donato ha ribadito alla Polizia che il marito non si sarebbe “mai ucciso” e che “è stato ammazzato”. La Squadra mobile, diretta da Marco Basile, ha ascoltato fino a tardi anche amici e parenti dell’uomo. I rilievi della Polizia scientifica sono proseguiti fino a tardi.