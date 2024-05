Con gli artigli, il sacrificio, la sofferenza e la meritata, bellissima, esplosione di gioia. Si aggrappa ai guantoni di Alberto Paleari il Benevento per strappare il pass da final four contro la Torres.

Una delle notti più belle vissuta dal portiere giallorosso, la più imponente per il peso specifico consegnato ai suoi interventi. Tutti decisivi, soprattutto su Diakite: la notte del “Vanni Sanna” si trasforma in un incubo per l’attaccante rossoblù, annientato da Paleari. “Non era facile, lo sapevamo. Siamo contenti per il passaggio del turno, anche il presidente era emozionato: felici di avergli regalato questa gioia”. Il man of the match giallorosso ha blindato la Strega per accompagnarla alla final four, lì dove incontrerà la Carrarese: “Una squadra che ha ottimi interpreti in difesa – ha confidato il giocatore del Benevento nel postpartita – e un portiere come Bleve che conosco bene ed è molto capace. Da domani penseremo già al nostro prossimo impegno”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia