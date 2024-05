Il Ministro Sangiuliano, nella giornata di mercoledì 29 maggio, arriva in Valle Caudina.

Il numero uno del Dicastero della Cultura, in particolare, sarà ospite del Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera in una doppia tappa che toccherà Bucciano (ore 18) e Sant’Agata de’ Goti (ore 19).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia