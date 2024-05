Un anno e mezzo fa il “licenziamento”: Mastella ripudiava il suo assessore nella giunta regionale. A De Luca, che gli aveva chiesto di individuare un docente universitario, il leader di “Noi Campani”, lista che aveva portato in dote 102mila voti alle Regionali del 2020, aveva proposto senza indugio alcuno Felice Casucci. Ma, nel settembre 2022, il sindaco di Benevento annuncia che il suo movimento non è più rappresento nell’esecutivo, il professore di Telese è un assessore tecnico, forse espressione di De Luca ma non più di Noi campani. Oggi, però, la situazione si è ribaltata. Grazie ad un paradosso, Matteo Renzi gli riporta l’assessore dopo avergli fatto perdere i due consiglieri. Gino Abbate e Maria Luigia Iodice, si ricorderà, hanno addebitato proprio alla non condivisione dell’intesa stipulata da Mastella con l’ex Premier il motivo prioritario della loro fuoriuscita. Di contro, il progetto politico degli Stati Uniti d’Europa ha esercitato una irresistibile attrazione in Casucci, soprattutto il tema di “una giustizia giusta”, al punto che l’assessore regionale al Turismo era in prima fila l’altra sera al cinema San Marco.

