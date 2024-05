Il Benevento si guadagna il pass per la semifinale che vale un posto in prima fila nella corsa alla promozione in Serie B. Se lo prende di volontà, di carattere, di cuore, nonostante una prestazione non indimenticabile. Anzi, si può tranquillamente dire che i 90 minuti del ‘Vanni Sanna’ per i giallorossi sono stati di pura sofferenza, ma alla fine ne è venuto fuori un risultato dagli effetti formidabili: lo 0-0 con la Torres, infatti, manda avanti la Strega che ora troverà sul suo cammino la Carrarese, arrivata alla final four senza mai vincere contro la Juventus Next Gen e sfruttando il vantaggio del miglior piazzamento in campionato. Si partirà già martedì da Carrara per la gara d’andata, mentre il ritorno è in programma al ‘Vigorito’ domenica 2 giugno (orari ancora da definire).

