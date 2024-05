Sfiorato il dramma nel terminal bus di piazzale Venanzio Vari, dove una ragazza 23enne che stava camminando nel piazzale è stata travolta da auto guidata da una donna.

La giovane ha riportato ferite non gravi, ma comunque tali da consigliare un monitoraggio in ospedale, dopo presa in carico da parte degli operatori del Servizio 118 accorsi dopo l’incidente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia