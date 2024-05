Palermo, ucciso il marito dell’eurodeputata Francesca Donato

(Adnkronos) – Omicidio a Palermo. E’ stato ucciso oggi l’architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti e marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato al posto di guida nella sua auto, una Range Rover nera, nella zona di via Ugo La Malfa, alla periferia della città. A trovarlo è stata la stessa eurodeputata con la figlia. Come si apprende, oggi intorno alle 14, non avendo avuto notizie dal marito atteso per pranzo, ha cercato l’auto attraverso l’uso del localizzatore Gps e l’ha trovata. Ora è la donna è sul posto.

Proprio in quella strada, dove è stata fatta la macabra scoperta, il professionista aveva un appuntamento questa mattina come apprende l’Adnkronos. L’uomo potrebbe essere stato soffocato. Intorno al collo, infatti, come confermano all’Adnkronos, aveva una fascetta di plastica come quella utilizzata dagli elettricisti. Lo sportello posteriore della vettura era aperto, mentre la vittima si trovava seduta al posto di guida. Sul posto il medico legale, polizia e carabinieri. Secondo le prime informazioni non vi sarebbero segni di ferite d’arma da fuoco sul cadavere.

Il procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni, interpellato dall’Adnkronos, si è limitato a dire che “sta indagando la squadra mobile e la polizia scientifica sta facendo i rilievi, altro non posso dire”. Petrigni è sul posto con la pm di turno.

“Posso dirle che da ex medico legale che per quarant’anni ha visto migliaia di morti non credo all’ipotesi del suicidio” dice l’assessora regionale alla Famiglia della Sicilia Nuccia Albano, amica della coppia, ribadendo di pensare “che Angelo Onorato sia stato ucciso”.

Classe 1969, laureata a Modena, avvocata a Padova fino al 2012, si trasferì a Palermo nel 1999 per sposarsi con l’imprenditore siciliano Angelo Onorato. Diventa popolare durante la pandemia per le sue posizioni scettiche nei confronti del vaccino e le sue battaglie contro il Green Pass. Ma il suo impegno in politica risale al 2013 quando fonda ‘Progetto Eurexit’, un’associazione fra imprenditori e professionisti desiderosi di confrontarsi sulle politiche economiche e monetarie in Europa.

Nel 2014 la candidatura al Parlamento europeo nelle circoscrizioni Nord-Est e isole nelle liste della Lega nord, poi il bis sempre con il Carroccio nel 2019 nella circoscrizione insulare, stavolta culminata con l’elezione con 28.460 preferenze.

Nel settembre 2021 lascia però la Lega e l’Eurogruppo Identità e democrazia “per lo snaturamento del progetto iniziale”. Componente della commissione Petizioni e Itre (Industria, ricerca ed energia), si impegna per “perseguire l’obiettivo della coesione territoriale in Europa, con particolare attenzione alle isole, ponendo significativa attenzione a quei territori che per ragioni storiche e geografiche risultano oggi economicamente arretrati e strutturalmente svantaggiati rispetto alle regioni centrali dell’Unione”.

Alle elezioni amministrative del giugno 2022 si candida a sindaco di Palermo e con la lista ‘Rinascita Palermo’ raccogliendo oltre il 3%, quindi all’inizio del 2023 aderisce alla Democrazia cristiana di Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia.