Le previsioni inducono a ritenere che i lavori del campo da golf non inizieranno prima dell’anno prossimo, “nei primi mesi del 2025 penso che inizieremo”.

Così, Flavian Basile in rappresentanza dell’Antum Immobiliare, subito dopo aver firmato l’accordo di programma bis con il sindaco Mastella. Dopo il trappolone di lunedì in cui è caduto innanzitutto il sindaco Mastella, causa difformità tra l’accordo stipulato e quello portato alla ratifica del consiglio, ieri mattina il Comune ha riavviato l’iter, dopo aver “riallineato” i due atti. Innanzitutto, sono stati recepiti i due emendamenti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia