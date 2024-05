Le planimetrie, ormai, sono state elaborate. Il dirigente Antonio Iadicicco sta ultimando gli ultimi dettagli. Pertanto, tra lunedì e martedì la proposta alternativa in fatto di stazionamento, sosta breve e circolazione degli autobus extraurbani risulterà confezionata.

Dopodiché, l’assessore Luigi Ambrosone, responsabile dei Trasporti, la sottoporrà al sindacato di settore e alle aziende. La soluzione immaginata per la sosta breve nella zona alta resta quella retrostante il Magistrale ‘Guacci’, “con la Provincia, ente proprietario dell’area, ci siamo già intesi, non ci sono problemi per autorizzare il passaggio”, spiega l’assessore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia