Un’altra notte per misurare desideri e consapevolezze.

Il Benevento di Auteri insegue il passaggio del turno e la definitiva consacrazione tra le regine della Serie C, nella sua prova di forza più interessante. Contro una squadra che cerca il miglior traguardo possibile, nel suo viaggio di speranze e timori poi trasformati in energia preziosa per spingersi verso l’orizzonte. Vietato lasciarsi cullare dal vantaggio ristabilito all’andata, perché la Torres davanti al suo pubblico sarà chiamata al tutto per tutto. E la squadra di Greco ha già dimostrato di saper correre più forte di tutti e, soprattutto, di lasciare il segno. Anche nelle sfide più delicate, con una posta in palio ingombrante e quel percorso di crescita affrontato in stagione tra mille insidie tutte, o quasi, annientate passo dopo passo.

