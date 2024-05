Taiwan: Taipei, ’49 caccia cinesi in spazio aereo durante esercitazioni militari’

Taipei, 24 mag. (Adnkronos/Dpa) – Quarantanove aerei da guerra cinesi sono entrati nello spazio aereo di Taiwan in 24 ore, il numero più alto di sorvoli in un giorno da inizio anno. Lo rende noto il ministero della Difesa di Taiwan, precisando che 35 aerei sono stati avvistati mentre attraversavano la linea mediana dello Stretto di Taiwan.

Il ministero ha inoltre riferito di aver rilevato ieri 19 navi della marina cinese e sette navi della guardia costiera cinese che operavano intorno a Taiwan. Ieri la Cina ha lanciato un’importante esercitazione militare di due giorni intorno a Taiwan, apparentemente per simulare un blocco intorno all’isola.