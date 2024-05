Una lista di scopo? Solo a sentirlo, a Matteo Renzi vene l’orticaria. Per l’ex premier Stati Uniti d’Europa va ben oltre. “Il nostro non è soltanto un simbolo elettorale, bensì è un sogno pazzesco, un disegno altissimo. Mi fa ridere chi sostiene che sia soltanto una lista di scopo, lo scopo è la politica, è il tentativo di dire che nella fase in cui siamo da soli non ce la facciamo”.

Il leader di Italia Viva conclude la manifestazione elettorale al San Marco, un cinema gremito in ogni ordine di posti. “Così come ricordato da Sandra, Einaudi scriveva subito dopo la prima guerra mondiale, riprendendo il concetto dopo la seconda, che gli Stati Uniti d’Europa sono l’unico antidoto alla guerra ed alla distruzione”.

