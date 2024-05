Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Cosa rispondo a Meloni? Che se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Pd”. Così Elly Schlein al Festival dell’Economia di Trento replicando a Giorgia Meloni secondo cui ‘con il Pd al governo salari diminuiti’.