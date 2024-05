Georgia: Blinken, ‘restrizioni sui visti per persone che minano democrazia’

Washington, 24 mag. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno affermato che stanno rivedendo la loro cooperazione bilaterale con la Georgia sulla controversa legge sugli “agenti stranieri” che ha innescato settimane di proteste di massa nella capitale Tbilisi. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che Washington sta introducendo restrizioni sui visti per le persone responsabili di “minare la democrazia in Georgia”.

Non è stato nominato alcun funzionario, ma si ritiene che siano membri del partito al governo Sogno georgiano. La legge sugli “agenti stranieri”, secondo i contestatori, si ispirerebbe a una legislazione simile utilizzata nella vicina Russia per prendere di mira i critici del Cremlino, un’affermazione negata dal partito al governo secondo cui la legislazione “aumenterà la trasparenza” dei finanziamenti esteri.